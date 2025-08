Vrouw (24) omgekomen bij ongeval met auto in Overijsselse Rouveen

Bij een ongeluk in Rouveen, in het noorden van Overijssel, is dinsdagmiddag een vrouw van 24 jaar oud uit Dedemsvaart omgekomen. Dat gebeurde na een ongeval met een auto.

Het ongeluk gebeurde rond 15.50 uur aan de Statenweg in Rouveen, een dorp in de gemeente Staphorst. De politie onderzoekt ter plaatse nog wat er is gebeurd en deelt nog geen verdere details over de identiteit van de betrokkenen.

ANP