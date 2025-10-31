Kind ernstig gewond bij ongeluk op parkeerplaats kinderopvang in Rijssen

In Rijssen is vrijdagochtend een kind ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de parkeerplaats van de kinderopvang bij Sportschool USA aan de Reggesingel.

Het kind kwam door nog onbekende oorzaak onder een rijdende auto terecht. Hulpdiensten rukten massaal uit, waaronder een traumahelikopter uit het Duitse Rheine. Het slachtoffertje is met de helikopter naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Hoe het nu met het kind gaat, is nog niet bekend. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.

Bij de sportschool worden kinderen opgevangen terwijl hun ouders daar sporten. Het kind was op dat moment onder begeleiding van de moeder.