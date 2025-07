Peuter op loopfiets komt om bij noodlottig ongeluk Olst

Bij een tragisch voorval in Olst, een dorp tussen Apeldoorn en Zwolle, is een 2-jarig kindje om het leven gekomen. Dat gebeurde toen de peuter werd geschept door een auto. Hoe het voorval precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend, maar wel is op beelden te zien dat naast de plek des onheils een loopfietsje ligt. De politie is druk bezig met onderzoek.

Het voorval vond rond 19.00 uur plaats aan de Boskamp in de Overijsselse plaats. De toegesnelde hulpdiensten hebben geprobeerd het leven van het kleine kind te redden met reanimatie, maar tot grote treurnis lukte dat niet. De bestuurder van de betrokken auto is aangehouden.

De politie heeft de zaak in onderzoek. 'We leven mee met de familie en nabestaanden van het slachtoffer', schrijven ze in een bericht op sociale media.