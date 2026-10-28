Minderjarig meisje ernstig gewond na aanrijding in Nijverdal

Een minderjarig meisje is vanmiddag ernstig gewond geraakt na een botsing met een auto. Het ongeluk gebeurde in het Overijsselse Nijverdal en het slachtoffer is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. De Forensische Opsporing doet ter plaatse onderzoek naar hoe het ongeval kon ontstaan.

Het ongeval gebeurde in de buurt van een basisschool waar kinderen net naar huis gingen. Hulpdiensten hebben geprobeerd het ongeval zo veel mogelijk buiten het zicht van deze kinderen te houden. Volgens De Stentor zouden enkele docenten van de basisschool het slachtoffer te hulp zijn geschoten.

Het slachtoffer is met een traumahelikopter naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Over haar toestand doet de politie geen mededelingen.

Bestuurder van de auto is aangehouden

De politie is nog volop bezig met het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. De Forensische Opsporing is ter plaatse en de politie maakt ook drone-opnames van het kruispunt. "Een speciale verkeersafdeling van de Forensische Opsporingsdienst is opgeroepen", vertelt een politiewoordvoerder tegen Hart van Nederland.

"Zij worden opgeroepen om de toedracht van het ongeval vast te stellen. Dit is vaker het geval bij ongevallen met ernstig letsel."

Het kruispunt waar het ongeval plaatsvond, is afgesloten zolang de politie onderzoek doet. "De bestuurder van de betrokken auto is aangehouden", vertelt de woordvoerder. "Het is gebruikelijk dat dit gebeurt bij dergelijke ongevallen."