Trein ramt auto op spoorwegovergang bij Loozen, bestuurder naar ziekenhuis

Ongeluk

Vandaag, 10:20 - Update: 3 uur geleden

In het Overijsselse Loozen is maandagochtend een auto onder een trein beland bij de spoorwegovergang aan de Schooldijk. De bestuurster is door de brandweer uit het voertuig bevrijd en met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident gebeurde rond 09.20 uur. De auto werd meters meegesleurd door de trein. De klap zorgde voor een flinke ravage. Hoe de aanrijding is gebeurd, wordt nog onderzocht. Het gaat om een bewaakte spoorwegovergang en de slagbomen waren dicht, meldt een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland. De auto moet met een krol, een soort graafmachine, worden weggehaald.

De passagiers en machinist van de trein raakten niet gewond. Zij worden later met een bus naar het eerstvolgende station gebracht. In de trein zaten ongeveer 30 passagiers.

Geen treinen

De trein waarmee de auto in botsing kwam, is van vervoerder Arriva. Door de aanrijding rijden er tijdelijk geen treinen tussen Hardenberg en Gramsbergen. Er worden bussen ingezet. Ook NS-treinen kunnen het traject niet gebruiken. De NS verwacht dat het treinverkeer rond 12.45 uur weer op gang komt.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

