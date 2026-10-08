Auto belandt in fietstunnel bij Lemele, bestuurder naar ziekenhuis

Een automobilist is donderdagmiddag rond 17.00 uur met zijn auto in een fietstunnel langs de N347 bij Lemele beland. De bestuurder verloor volgens een 112-correspondent in een bocht op de Hellendoornseweg de macht over het stuur en reed rechtdoor. Hij raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Hulpdiensten rukten massaal uit naar de plek van het ongeluk. Onder meer de brandweer, politie en twee ambulances kwamen ter plaatse. De bestuurder is per ambulance naar het ziekenhuis in Almelo vervoerd. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn, is niet bekend.

Twee jonge passagiers nagekeken

In de auto zaten ook twee andere personen, zij zijn door ambulancepersoneel nagekeken en behandeld, maar hoefden niet naar het ziekenhuis.

De auto raakte bij het ongeluk zwaar beschadigd en is door een bergingsbedrijf afgesleept. Hoe de bestuurder precies de macht over het stuur kon verliezen, is nog onduidelijk.