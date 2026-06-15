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Bizar: Graafmachine sleurt auto mee bij botsing

Ongeluk

Vandaag, 17:46

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Een wel heel opmerkelijk ongeval in het Overijsselse Kamerveen. Daar is een auto op een graafmachine geklapt die op de Wittensteinse Allee bezig was. Het voertuig bleef na de botsing haken achter het werktuig en werd meegesleurd. Hoewel de auto op z'n kant eindigde en de schade aanzienlijk was, bleef de bestuurder ongedeerd.

Hoe het voorval precies heeft kunnen gebeuren is niet precies bekend, maar de regionale omroep RTV Oost schrijft dat de laadbak van de graafmachine waarschijnlijk boven de weg hing en dat daardoor de passerende auto er tegenaan botste.

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Hoewel een ambulance werd opgeroepen raakte er niemand gewond. De hulpdienst werd daarom ook weer afgebeld, zonder ter plaatse te komen. De auto is afgesleept.

Door Daniël Bom

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