Man overleden nadat auto in stadsgracht van Kampen belandt

Ongeluk

Vandaag, 13:52

Een man is zaterdag overleden nadat een auto in de stadsgracht aan de Burgwal in Kampen terechtkwam. Dat meldt de politie. In de auto zaten twee personen.

Het ongeluk gebeurde rond 12.15 uur. Omstanders haalden de inzittenden uit het water. Meerdere hulpdiensten rukten uit, onder wie brandweerduikers, ambulances en een traumahelikopter. Op de Burgwal verzamelden zich veel mensen om het incident heen. De politie vroeg omstanders afstand te houden en breidde de afzetting rond de plek van het ongeluk uit.

Naar het ziekenhuis

Beide slachtoffers, een man en een vrouw, zijn gereanimeerd, maar voor de man mocht hulp niet meer baten. De vrouwelijke inzittende is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Over haar toestand is nog niets bekend.

Hoe de auto in het water terechtkwam, wordt nog onderzocht.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

