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Vrachtwagen ramt spoorviaduct bij Holten, lading belandt op achterliggende auto

Ongeluk

Vandaag, 11:28

Een vrachtwagen is zijn lading verloren na een klap tegen een spoorviaduct bij Holten, Overijssel. Het voertuig was te hoog, waardoor de bouwmaterialen na de klap van de trailer vielen. De lading kwam terecht op een auto die op dat moment ook onder het viaduct door reed.

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Wonder boven wonder is niemand gewond geraakt. De auto raakte behoorlijk beschadigd en moest worden weggesleept. Het treinverkeer was tijdelijk stilgelegd, maar kon uiteindelijk snel weer worden opgestart.

De spoorbrug tussen Rijssen en Deventer is na inspectie ook weer vrijgegeven. Ook de vrachtwagen kon zijn weg vervolgen: de lading is weer op de trailer gezet.

Door Redactie Hart van Nederland
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