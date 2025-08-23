Terug

Bizarre crash in Hengelo: auto staat rechtop tegen woning

Ongeluk

Vandaag, 14:18

Het is een bizar beeld, en je vraagt je af hoe het heeft kunnen gebeuren. In Hengelo is zaterdag een auto tegen de gevel van een woning gebotst en rechtop tot stilstand gekomen. Wonder boven wonder raakte de bestuurder niet gewond. Dat laat een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland weten.

De auto kwam terecht tegen de achterzijde van een woning aan de Wilderinkstraat. Omdat de politie meerdere meldingen kreeg, schaalden hulpdiensten groot op. De brandweer, ambulance de politie kwamen ter plaatse.

Mogelijk is de bestuurder onwel geworden voor het ongeluk, aldus de woordvoerder. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. De politie heeft de omgeving ruim afgezet.

