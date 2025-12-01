Dode na ongeval op A35 bij Hengelo, snelweg richting Enschede dicht

Op de A35 bij Hengelo is in de nacht van zondag op maandag iemand overleden na een aanrijding. Dat meldt de politie op X. Volgens een correspondent ter plaatse ging het om een voetganger.

De melding kwam even na 02.30 uur binnen, waarna hulpdiensten massaal uitrukten. De politie trof bij aankomst het slachtoffer op de rijbaan aan, aldus de correspondent. Hulp mocht niet meer baten; het slachtoffer overleed ter plekke.

De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Daarom is de snelweg vanaf Borne-West richting Enschede volledig afgesloten. Rijkswaterstaat meldt dat de weg vermoedelijk tot 07.30 uur afgesloten blijft. Verkeer wordt over de A1 via Duitsland omgeleid.