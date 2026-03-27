Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Automobilist (28) omgekomen bij zwaar ongeluk met vrachtwagen bij Glanerbrug

Ongeluk

Gisteren, 22:21 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

Bij een zwaar ongeluk tussen een vrachtwagen en een auto op de N35 bij Glanerbrug is vrijdagavond een 28-jarige man uit Enschede om het leven gekomen. Het slachtoffer was de bestuurder van de auto.

De hulpdiensten rukten massaal uit na de melding. Ondanks de inzet van de hulpverleners mocht hulp voor het slachtoffer niet meer baten.

Zowel in de vrachtwagen als in de personenauto zat volgens de politie één persoon. Over de toestand van de vrachtwagenchauffeur is niets bekendgemaakt.

Onderzoek

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Weggebruikers wordt aangeraden om Rijkswaterstaat te volgen voor actuele informatie over eventuele omleidingen.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.