Automobilist (28) omgekomen bij zwaar ongeluk met vrachtwagen bij Glanerbrug

Bij een zwaar ongeluk tussen een vrachtwagen en een auto op de N35 bij Glanerbrug is vrijdagavond een 28-jarige man uit Enschede om het leven gekomen. Het slachtoffer was de bestuurder van de auto.

De hulpdiensten rukten massaal uit na de melding. Ondanks de inzet van de hulpverleners mocht hulp voor het slachtoffer niet meer baten.

Zowel in de vrachtwagen als in de personenauto zat volgens de politie één persoon. Over de toestand van de vrachtwagenchauffeur is niets bekendgemaakt.

Onderzoek

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Weggebruikers wordt aangeraden om Rijkswaterstaat te volgen voor actuele informatie over eventuele omleidingen.