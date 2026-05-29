Vrouw (84) overleden na ongeval met taxibus bij zorginstelling

Ongeluk

Vandaag, 14:27

Een 84-jarige vrouw uit Enschede is overleden nadat zij werd aangereden door een taxibus die een pand van een zorginstelling aan de G.J. van Heekstraat binnenreed. Hulpdiensten rukten massaal uit vanwege de ernst van het incident. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk.

Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. De vrouw raakte bij het ongeval gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Daar is ze aan verwondingen overleden. Verder raakte niemand gewond bij het voorval, meldt de politie.

Pand en bus zwaar beschadigd

De schade aan het pand is aanzienlijk. Ook het taxibusje raakte zwaar beschadigd. Een groot deel van een ruit en een kozijn is vernield, waardoor het voertuig deels in het pand tot stilstand kwam. Specialisten van de afdeling Verkeersongevallenanalyse (VOA) doen onderzoek naar de toedracht van het incident.

Over de oorzaak is op dit moment nog niets bekend. Een deel van het terrein is afgezet. Hoe lang die afzetting van kracht blijft, is nog niet bekend.

Door Daniël Bom

