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Omstanders redden kind uit vijver Deventer, slachtoffertje naar ziekenhuis

Ongeluk

Vandaag, 20:16

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Een kind is dinsdagmiddag door omstanders uit een vijver in het Venenpark in Deventer gered. De omstanders haalden het kind uit het water en begonnen direct met reanimeren. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland. Het slachtoffertje is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het kind werd rond 16.15 uur gevonden in het water. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en er werd een traumahelikopter opgeroepen. Het is nog niet duidelijk hoe lang het kind in het water heeft gelegen.

Volgens een politiewoordvoerder is het kind met een hartslag naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe het nu met het slachtoffertje gaat, is niet bekend.

Door Redactie Hart van Nederland

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