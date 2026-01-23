Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Gewonde fietser (21) gevonden in Deventer, man niet aanspreekbaar

Ongeluk

Vandaag, 14:25

Link gekopieerd

Op de Snipperlingsdijk in Deventer is in de nacht van donderdag op vrijdag een fietser gewond aangetroffen. Het gaat om een man van 21 jaar uit Deventer. Hij was niet aanspreekbaar, vertelt een politiewoordvoerder tegen Hart van Nederland.

De fietser werd rond 04.10 uur aangetroffen. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. "Alle informatie over wat daarvoor gebeurd zou kunnen zijn, is welkom", aldus de woordvoerder. De politie neemt in het onderzoek mee dat de man mogelijk is aangereden.

Hoe lang de man al gewond op straat lag, is niet bekend. Hij had een hoofdwond en was niet aanspreekbaar. Hij is meteen naar het ziekenhuis gebracht. Of de man inmiddels wel aanspreekbaar is, weet de politiewoordvoerder niet.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.