Gewonde fietser (21) gevonden in Deventer, man niet aanspreekbaar

Op de Snipperlingsdijk in Deventer is in de nacht van donderdag op vrijdag een fietser gewond aangetroffen. Het gaat om een man van 21 jaar uit Deventer. Hij was niet aanspreekbaar, vertelt een politiewoordvoerder tegen Hart van Nederland.

De fietser werd rond 04.10 uur aangetroffen. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. "Alle informatie over wat daarvoor gebeurd zou kunnen zijn, is welkom", aldus de woordvoerder. De politie neemt in het onderzoek mee dat de man mogelijk is aangereden.

Hoe lang de man al gewond op straat lag, is niet bekend. Hij had een hoofdwond en was niet aanspreekbaar. Hij is meteen naar het ziekenhuis gebracht. Of de man inmiddels wel aanspreekbaar is, weet de politiewoordvoerder niet.