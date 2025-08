Vrachtwagen kantelt op auto bij Delden: automobilist overleden

Bij een ernstig ongeluk op de N346 bij Delden is zaterdagochtend een automobilist om het leven gekomen. Een personenauto en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar, waarna de vrachtwagen op de auto kantelde.

Het ongeluk gebeurde rond 08.00 uur op de rondweg, ter hoogte van de voetgangersbrug. Hulpdiensten rukten massaal uit. Een traumahelikopter werd opgeroepen, maar hoefde uiteindelijk niet te landen.

Bestuurder overleden

De personenauto kwam onder de vrachtwagen terecht. De brandweer moest het zware voertuig van de auto takelen. De bestuurder van de auto, die alleen in het voertuig zat, overleed ter plekke. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd.

Rond de plek van het ongeluk zijn zwarte schermen geplaatst. De N346 is voorlopig afgesloten voor politieonderzoek en bergingswerkzaamheden.