Drie gewonden bij ernstig ongeluk met auto in De Krim

Ongeluk

Vandaag, 14:41

Op de Beukenlaan in het Overijsselse De Krim is zondagochtend een zwaar verkeersongeval gebeurd. Bij het ongeval raakten drie mensen gewond, ze zijn allemaal met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 11.10 uur toen de bestuurder van een personenauto door een nog onbekende oorzaak de controle over het voertuig verloor. De auto schoot van de weg, botste hard tegen een boom en kwam zwaar beschadigd terecht in een greppel naast de weg.

Meerdere traumahelikopters opgeroepen

De hulpdiensten kwamen snel in actie. Brandweer, politie en meerdere ambulances rukten uit om hulp te verlenen aan de inzittenden. Ook werden meerdere traumahelikopters opgeroepen vanwege de ernst van het ongeluk.

De twee van de drie opgeroepen traumahelikopters hoefden uiteindelijk niet meer te komen. Een traumahelikopter landde in een weiland naast de weg.

De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren.

