Dalfsen onder laagje stro en hooi na concert Normaal: oproep burgemeester haalt niks uit

Het concert van Normaal in Dalfsen tijdens het Sallands Bakfeest heeft dit weekend voor problemen gezorgd op de wegen rondom het dorp. Bezoekers gooiden opnieuw massaal hooi op straat, ondanks een duidelijke oproep van burgemeester Michael Sijbom om dat dit jaar achterwege te laten. Op de A28 vloog zelfs een auto in brand doordat er zoveel hooi onder het voertuig was opgehoopt, dat het vlam vatte.

Vooral op de hoofdwegen in de Overijsselse plaats lag zoveel hooi dat er gevaarlijke situaties ontstonden. De provincie moest meerdere opruimploegen inschakelen, die met grote veeg- en zuigwagens de straten schoonmaakten. Ook werd geprobeerd om met bladblazers de wegen en fietspaden begaanbaar te krijgen.

Oproep van burgemeester

Burgemeester Michael Sijbom had eerder in een oproep aan bezoekers benadrukt dat tradities moeten meebewegen met de tijd. “Gebruiken die mooi zijn en misschien warme gevoelens terughalen, maar tijden veranderen en regels ook,” zei hij via de organisatie van het concert.

Hij riep bezoekers op om geen stro mee te nemen naar het feestterrein. “Laat stro thuis bij de beesten. Stro levert brandgevaar op en kan daardoor tot risico voor mens en natuur leiden. Houd je net als op elke andere dag aan de verkeersregels.”

Brand in auto

De zorgen van de burgemeester bleken niet ongegrond. Op de A28 bij Zwolle ontstond brand in een rijdende auto die net uit Dalfsen kwam. De wagen was over straten vol hooi gereden, waarna resten zich ophoopten onder de uitlaat en in de motorruimte. Tijdens het rijden begon dit te smeulen, waarna er brand uitbrak.

De brandweer haalde het brandende hooi onder de auto vandaan en bluste het vuur. De inzittenden bleven ongedeerd, maar de auto raakte zwaar beschadigd en is afgesleept.