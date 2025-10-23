Automobilist raakt onwel en rijdt tientallen grafstenen omver in Blokzijl

Een automobilist die onwel raakte, heeft donderdag voor een flinke ravage gezorgd op een begraafplaats in Blokzijl, een dorp bij Steenwijk. Zeker twintig grafmonumenten zijn geraakt, waarvan meerdere zwaar beschadigd zijn.

Het ongeval gebeurde rond 11.00 uur bij de begraafplaats aan het Slingerpad in de Overijsselse plaats. Volgens omwonenden zou het gaan om een man op leeftijd, die eerst achteruit een geparkeerde BMW raakte. Daarna zou hij in een paniekreactie vol gas vooruit hebben gegeven, waardoor hij de begraafplaats op reed.

Het getroffen deel van de begraafplaats is inmiddels afgezet met linten. De gemeente Steenwijkerland brengt in kaart welke graven precies beschadigd zijn en neemt daarna contact op met de nabestaanden. De bestuurder zelf kwam met de schrik vrij.