OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Twee personen gewond na beknelling onder glasplaten in Basse

Ongeluk

Vandaag, 10:39

Link gekopieerd

Bij een ernstig bedrijfsongeval aan de Dennenweg in Basse zijn maandagochtend twee personen bekneld geraakt onder grote glasplaten. Het ongeluk gebeurde tijdens het lossen van een vrachtwagen. Hulpdiensten rukten massaal uit om de slachtoffers te bevrijden.

Nieuw: Volg Hart van Nederland op Google

Volgens de brandweer ging het mis bij het lossen van vijftien grote glasplaten. Eén persoon kwam onder de platen terecht. Een tweede persoon probeerde hulp te bieden, maar raakte daarbij eveneens bekneld onder de zware lading.

Meerdere ambulances, politie-eenheden en brandweerkorpsen uit de regio kwamen naar de locatie van het ongeval. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen en landde bij het incident.

Hulpverleners waren ongeveer 45 minuten bezig om de slachtoffers onder de glasplaten vandaan te halen. Daarna konden beide personen worden bevrijd.

Onderzoek naar oorzaak

Na de reddingsactie is één van de slachtoffers met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de toestand van het tweede slachtoffer is nog niets bekend. Hoe de glasplaten konden kantelen, wordt onderzocht.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.