Twee personen gewond na beknelling onder glasplaten in Basse

Bij een ernstig bedrijfsongeval aan de Dennenweg in Basse zijn maandagochtend twee personen bekneld geraakt onder grote glasplaten. Het ongeluk gebeurde tijdens het lossen van een vrachtwagen. Hulpdiensten rukten massaal uit om de slachtoffers te bevrijden.

Volgens de brandweer ging het mis bij het lossen van vijftien grote glasplaten. Eén persoon kwam onder de platen terecht. Een tweede persoon probeerde hulp te bieden, maar raakte daarbij eveneens bekneld onder de zware lading.

Meerdere ambulances, politie-eenheden en brandweerkorpsen uit de regio kwamen naar de locatie van het ongeval. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen en landde bij het incident.

Hulpverleners waren ongeveer 45 minuten bezig om de slachtoffers onder de glasplaten vandaan te halen. Daarna konden beide personen worden bevrijd.

Onderzoek naar oorzaak

Na de reddingsactie is één van de slachtoffers met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de toestand van het tweede slachtoffer is nog niets bekend. Hoe de glasplaten konden kantelen, wordt onderzocht.