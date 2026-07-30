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Dode en meerdere gewonden bij ongeluk op N48 bij Balkbrug

Ongeluk

Vandaag, 12:32

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Bij een verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is donderdag aan het begin van de middag iemand om het leven gekomen. Bij het ongeluk waren een personenbusje en een vrachtwagen betrokken. In het busje zaten zeven mensen, van wie er een ter plekke overleed, laat de politie weten. 

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Meerdere personen zijn bekneld geraakt en ernstig gewond naar ziekenhuizen vervoerd. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd.

Traumahelikopter

Op beelden is te zien dat zeker een traumahelikopter is ingezet. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De N48 is in beide richtingen dicht tussen Zuidwolde en Dedemsvaart. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg aan het begin van de avond weer open is.

Door ANP
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