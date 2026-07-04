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Fietser raakte zwaargewond na aanrijding met auto in Ambt Delden

Ongeluk

Vandaag, 11:30

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Een fietser is vrijdagavond zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de N740 in het Overijsselse Ambt Delden. Het ongeluk gebeurde rond 23.15 uur, meldt de politie Oost-Nederland. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder van de auto is aangehouden voor verhoor. Volgens de politie blies de bestuurder bij een blaastest ter plaatse een g/f. Dat duidt erop dat de bestuurder mogelijk onder invloed was met een hoog alcoholpromillage in het bloed.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Vanwege het onderzoek was de N740 tijdelijk afgesloten.

Door Redactie Hart van Nederland

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