Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Dode bij ongeluk op A35 bij Almelo-Zuid

Ongeluk

Vandaag, 20:42

Link gekopieerd

Bij een verkeersongeluk met vier voertuigen op de A35 is een persoon overleden. Drie anderen raakten gewond, meldt de politie. Het ongeluk gebeurde rond 17.10 uur vlak voor de afrit Almelo-Zuid.

Rijkswaterstaat meldt dat de weg bij Almelo-Zuid vanuit Enschede en de afrit Almelo-Zuid dicht zijn. De vertraging is een half uur en verkeer wordt omgeleid via de A1 en A50. Volgens Rijkswaterstaat duurt de afhandeling van het ongeluk nog de hele avond.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.