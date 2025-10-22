Dode bij ongeluk op A35 bij Almelo-Zuid

Bij een verkeersongeluk met vier voertuigen op de A35 is een persoon overleden. Drie anderen raakten gewond, meldt de politie. Het ongeluk gebeurde rond 17.10 uur vlak voor de afrit Almelo-Zuid.

Rijkswaterstaat meldt dat de weg bij Almelo-Zuid vanuit Enschede en de afrit Almelo-Zuid dicht zijn. De vertraging is een half uur en verkeer wordt omgeleid via de A1 en A50. Volgens Rijkswaterstaat duurt de afhandeling van het ongeluk nog de hele avond.