Botsing tussen bus en vrachtwagen: weer verkeersdode op A1 bij De Lutte

Vandaag, 15:48

Bij een zware aanrijding op de A1 is dinsdagmiddag een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde in de file richting de Duitse grens. Een bestelbus is achter op een vrachtauto gebotst. De bestuurder van de bestelbus is daarbij overleden. De A1 is vanwege het ongeval tot ongeveer 20.00 uur afgesloten.

Op dit stuk snelweg naar de grensovergang met Duitsland zijn al vaker zware en fatale ongelukken geweest. Die vallen vaak samen met grenscontroles die Duitsland uitvoert, waardoor er files ontstaan. Ook nu stond er file, aldus Rijkswaterstaat, die niet weet of er ook grenscontroles waren. De politiewoordvoerder weet dit ook niet. "De omstandigheden worden onderzocht."

In februari 2025 was er een zwaar verkeersongeluk met meerdere voertuigen in een file voor een grenscontrole. Daarvoor overleden bij twee verschillende ongelukken een 26-jarige Hengeloër en een 31-jarige Pool. Beiden botsten met hun auto achterop een vrachtwagen toen er een grenscontrolefile stond.

Weg voorlopig dicht

Vanwege het ongeval en het politieonderzoek dat ter plaatse wordt gedaan, is de A1 richting Duitsland voorlopig dicht. Rijkswaterstaat meldt op X dat de weg pas wordt vrijgegeven als het onderzoek is afgerond. De verwachting is dat dit rond 20.00 uur dinsdagavond zal zijn.

Door Redactie Hart van Nederland

