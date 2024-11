Oudere man rijdt per ongeluk eigen vrouw aan, slachtoffer raakt zwaargewond

In Lierop is zondagmiddag een ernstig ongeval gebeurd. Een ouder echtpaar was gaan eten bij een pannenkoekenhuis aan de Van Dongenstraat in het Brabantse dorp. Bij hun vertrek ging het mis.

Een woordvoerder van de politie vertelt aan Hart van Nederland dat de man de auto anders wilde parkeren. "Toen is het misgegaan en is de vrouw aangereden," aldus de woordvoerder. Hulpdiensten, waaronder een trauma-arts, verleenden zo snel mogelijk hulp.

Het slachtoffer heeft zware verwondingen opgelopen en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de woordvoerder van de politie was er geen opzet in het spel.