Oudere man (84) en hond overleden door aanrijding in Hoogblokland

Door een aanrijding met een auto in de Zuid-Hollandse plaats Hoogblokland is een voetganger om het leven gekomen, meldt de politie. Het gaat om een 84-jarige man uit het dorp in de Alblasserwaard. "De hond die hij aan het uitlaten was, heeft het helaas ook niet overleefd", aldus de politie.

Het ongeluk gebeurde rond 17.00 uur op de Provincialeweg. Reanimatie mocht niet meer baten. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren.

