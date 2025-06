Wielrenner (30) uit Assen overleden na botsing in Oude Pekela

Een 30-jarige fietser uit Assen is woensdag overleden na een ongeluk met een automobilist in het Groningse Oude Pekela.

Het ongeluk gebeurde rond 12.40 uur op de Kerklaan. Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse, maar hulpverlening mocht helaas niet baten. Het slachtoffer is ter plaatse overleden aan de verwondingen.

Op beelden is te zien dat het gaat om een gevaarlijk kruispunt met meerdere waarschuwingsborden. Op het wegdek is een lange bandenspoor te zien. De ruit van de auto is zwaar beschadigd. De weg is tijdelijk afgesloten.