Persoon overleden na incident op bedrijventerrein in Oss

Op een bedrijventerrein aan de Waalkade in Oss is maandagmiddag een persoon zwaargewond aangetroffen. Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed korte tijd later. Wat er precies is gebeurd, is nog een raadsel. De politie doet onderzoek en kan een misdrijf nog niet uitsluiten.

Het slachtoffer werd rond 16.15 uur gevonden op de binnenplaats van transportbedrijf Vos Logistics. Hoe de persoon gewond is geraakt, is nog onduidelijk. Ook over de identiteit, de leeftijd en het geslacht van het slachtoffer is niets bekendgemaakt.

Onderzoek naar mogelijk misdrijf

De politie onderzoekt de omstandigheden van het overlijden om een misdrijf uit te sluiten. Ook de Nederlandse Arbeidsinspectie is op de hoogte gebracht. Of er sprake is geweest van een bedrijfsongeval, is nog niet duidelijk.

Mensen die meer weten over het incident wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via 0900-8844.