Opnieuw minder verkeersongelukken, daling zet derde jaar op rij door

Het aantal verkeersongelukken in Nederland is ook in 2025 verder gedaald. Dat blijkt uit een analyse van het ANP op basis van nieuwe cijfers van de politie. Afgelopen jaar registreerde de politie ongeveer 75.800 wegongevallen. Dat zijn er ruim 600 minder dan in 2024. Daarmee zet de daling zich voor het derde jaar op rij door.

Onder wegongevallen vallen volgens de politie onder andere verkeersongelukken met letsel of dodelijke afloop en wegrijden na een ongeluk.

Vorige week gebeurden veel ongelukken op dezelfde dag door gladheid:

0:53 Snelwegen dicht na ongelukken door gladheid, sommige scholen vrij

De meeste ongevallen gebeurden in Rotterdam. Hier registreerde de politie bijna 5700 ongelukken. Hierna volgt Amsterdam met ruim 5400 wegongevallen. De grootste afname was in Almere, waar de politie 210 ongevallen minder telde dan een jaar eerder.

De politie registreert deze cijfers sinds 2012. In dat jaar werden ook de meeste ongevallen geregistreerd, ruim 88.000.