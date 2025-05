Zwaar ongeval in Oosterbeek: motorrijder (24) overleden, fietser raakt gewond

Is het Gelderse Oosterbeek is maandagavond een motorrijder om het leven gekomen bij een zwaar ongeval op de Utrechtseweg, meldt de politie. Het gaat om een 24-jarige man uit Wageningen. Bij de aanrijding waren nog een motor en een fietser betrokken.

Hulpdiensten rukten massaal uit. Vier ambulances kwamen ter plaatse en een traumahelikopter werden ingezet. Hulp mocht voor een van de motorrijders niet baten. De 16-jarige fietser uit Oosterbeek raakte gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de verwondingen is niets bekend.

De weg was urenlang dicht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.

Hart van Nederland/ANP