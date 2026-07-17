Twee Groningers (25 en 30) overleden na harde klap tegen boom bij Den Ham

Bij een verkeersongeval op de N983 bij het Groningse Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. Een personenauto kwam door een nog onbekende oorzaak tegen een boom terecht. Dat meldt de politie vrijdagochtend. De twee slachoffer zijn een 25-jarige man en een 30-jarige man, beiden uit Groningen.

De politie kreeg om 23.45 uur een melding van het ongeval bij Den Ham, dat onderdeel is van de gemeente Westerkwartier. Op de N983 botste de auto waarin de slachtoffers zaten tegen een boom, waarna het voertuig in brand vloog. Hoe de auto tegen de boom terechtkwam, is niet bekend.

Medische hulp mocht niet meer baten

Volgens de politie mocht medische hulpverlening voor de twee inzittenden helaas niet meer baten. Zij overleden ter plaatse aan hun verwondingen.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Over de toedracht is nog niets bekend.