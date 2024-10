Bestuurder rijdt in op verkeerslicht N65 en veroorzaakt flinke ravage

Een bestuurder van een Mercedes heeft in de nacht van dinsdag op woensdag voor flinke ravage gezorgd op de N65 bij Vught. Dat gebeurde toen de automobilist met hoge snelheid tegen een verkeerslicht botste. De bestuurder raakte gewond en werd met spoed naar het ziekenhuis in Den Bosch gebracht. In de auto werden meerdere lachgascilinders aangetroffen.

Het ongeval vond rond drie uur 's nachts plaats ter hoogte van de kruising met de Martinilaan en De Breautelaan. Meerdere hulpdiensten waren snel ter plaatse. De bestuurder weigerde zowel een alcohol- als drugstest.

Na het ongeval waren meerdere rijstroken in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat moest de verkeerslichten opruimen en het wegdek grondig schoonmaken. Het verkeer kan naar verwachting weer normaal doorstromen tegen het begin van de ochtendspits, maar de reparatie van het verkeerslicht zelf vergt meer tijd.

Tijdelijke stoplichten

De schade aan de verkeerslichten heeft grote gevolgen voor de verkeersveiligheid op dit kruispunt. Fietsers, waaronder veel scholieren van het nabijgelegen Maurick College, kunnen de N65 voorlopig niet oversteken. Verkeersregelaars worden ingezet om het verkeer op de kruising in goede banen te leiden.

Om de beschadigde verkeerslichten te verwijderen, zal de N65 in de richting van Den Bosch na de avondspits volledig afgesloten worden. Tijdelijke stoplichten worden geplaatst om de verkeersveiligheid te waarborgen.