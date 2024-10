Twee gewonden en ravage op N65 bij Oisterwijk na ongeluk

Bij een ernstig ongeluk zijn woensdagochtend twee mensen gewond geraakt. Het ging flink mis op de N65 bij Oisterwijk. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, waren snel ter plaatse. Het ongeluk veroorzaakte flinke vertraging voor het verkeer richting Tilburg, met een afsluiting van de weg als gevolg. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde toen twee auto's vanuit Tilburg de N65 opreden. Eén van de voertuigen reed achterop de ander, waarna beide bestuurders de controle over hun auto verloren. Een van de auto's botste hard tegen een boom en kwam op de zijkant terecht. De bestuurder van dit voertuig raakte ernstig gewond. De andere auto belandde door de klap in het gras, en ook deze bestuurder raakte gewond.

Door het ongeluk kwam een van de auto's op zijn kant terecht, Beeld: SQ Vision

Op beelden is te zien dat de schade aan beide voertuigen aanzienlijk is. De ene auto is volledig vernield aan de voorkant, terwijl de andere op zijn zijkant tot stilstand kwam. Ook de boom langs de weg liep flinke schade op, en auto-onderdelen lagen verspreid over de weg.

Schade aan de boom is goed te zien. Op de plek van het ongeluk liggen verschillende auto-onderdelen. Beeld: SQ Vision

Weg dicht tot in de middag

Het ongeluk zorgde voor een lange file richting Tilburg. De weg werd afgesloten, wat leidde tot een extra reistijd van bijna een uur. Rond 08.30 uur konden automobilisten weer richting Tilburg rijden, al bleef er nog enige vertraging. Tegen 10.00 uur waren alle opstoppingen opgelost.

Beeld: SQ Vision

De andere rijrichting, richting Den Bosch, bleef ter hoogte van Berkel-Enschot afgesloten voor onderzoek. Verkeer wordt tot die tijd omgeleid. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg tot ongeveer 14.00 uur afgesloten blijft. Verkeer richting Den Bosch moet die tijd omrijden via Eindhoven (A58 en A2)