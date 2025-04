Zwaargewonde bij ernstig ongeval op N224, auto slaat over de kop

Op de N224 bij Ede heeft vrijdagmiddag rond 15.05 uur een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden. Ter hoogte van hectometerpaal 34,2 botsten twee auto’s op elkaar, waarbij één van de voertuigen over de kop sloeg.

De hulpdiensten rukten massaal uit. Onder meer de brandweer en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. Eén persoon raakte zwaargewond en moest door de brandweer uit het voertuig worden bevrijd. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval. Vanwege de ernst van de situatie is de N224 tijdelijk volledig afgesloten voor verkeer. Hoe lang de afsluiting duurt, is nog niet bekend.