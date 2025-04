Twee gewonden door ongeluk met hijskraan in Maasbracht

Bij een ongeval met een hijskraan in Maasbracht (Limburg) zijn dinsdag zeker twee personen gewond geraakt. Dat meldt de Veiligheidsregio Limburg-Noord op X.

Volgens een woordvoerder is een zogenoemde torenkraan op het werkterrein doormidden gebroken en omgevallen. Een persoon zou op het moment van het ongeval nog "op hoogte" in de kraan hebben gezeten. Hoe het met de gewonden gaat, is nog niet bekend.

De regionale omroep 1Limburg meldt dat een machinist halverwege in de cabine van de hijskraan zat en bekneld raakte. De brandweer wist hem met behulp van een hoogwerker te bevrijden. Waar de andere gewonden precies zijn gevallen, is nog onduidelijk.

Grip 1

Hulpdiensten rukten massaal uit. Meerdere ambulances zijn ter plaatse en ook een traumahelikopter is opgeroepen. Er is een zogeheten 'grip 1-code' afgegeven, wat inhoudt dat meerdere hulpdiensten samenwerken bij de afhandeling van het incident.

Hart van Nederland/ANP