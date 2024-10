Bestelbus in sloot: hulpdiensten moeten bestuurder bevrijden

Een bestuurder van een bestelbus is maandagochtend gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in de buurt van Apeldoorn. De man is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde rond 07.00 uur op de Elsbosweg in het buitengebied van Klarenbeek, ter hoogte van de Traandijk. Door een nog onbekende oorzaak raakte het bestelbusje van de weg en kwam het in een droge sloot terecht. De brandweer en twee ambulances kwamen ter plaatse om de bestuurder te bevrijden.

Vast op de bijrijdersstoel

De man zat zo'n 45 minuten bekneld voordat hij door de brandweer uit het voertuig kon worden gehaald. Volgens een correspondent kwam hij op de bijrijdersstoel terecht, mede omdat hij geen gordel zou hebben gedragen. Het ambulancepersoneel heeft de bestuurder ter plaatse behandeld en vervolgens naar het ziekenhuis vervoerd.

Door het incident besloot de politie de weg tussen Apeldoorn en Klarenbeek tijdelijk af te sluiten. Automobilisten moesten een omleiding volgen. Het bestelbusje is door een berger uit de sloot gehaald.