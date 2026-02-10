Automobilist komt op zijn kant terecht op A58

Een automobilist is dinsdagochtend op de A58 de macht over het stuur verloren bij de afrit op de snelweg. Het ongeval gebeurde ter hoogte van Moergestel. De automobilist rakte het puntstuk van de vangrail en kwam daarna op zijn kant terecht, dat meldt een videocorrespondent ter plaatse.

Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De automobilist hoefde niet mee naar het ziekenhuis, maar werd ter plaatse behandeld aan zijn verwoningen. Een berger is ter plaatse.