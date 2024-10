Automobilist klapt frontaal op tekstwagen bij grensovergang Duitsland

Op de A1 bij het Overijsselse De Lutte heeft zondagmiddag een ongeval plaatsgevonden. Een automobilist is met zijn auto tegen een mobiel tekstbord aangereden. De auto raakte hierbij total loss. De bestuurder is opgevangen door ambulancepersoneel. De snelweg richting Duitsland is door het ongeluk afgesloten.

Die mobiele matrixborden, of tekstkarren, zijn daar eerder deze week juist neergezet door Rijkswaterstaat om te waarschuwen voor files die kunnen ontstaan door de grenscontroles. Aanleiding voor het plaatsen van de waarschuwingsborden zijn twee dodelijke ongelukken die de afgelopen anderhalve week hebben plaatsgevonden bij de grensovergang bij De Lutte.

Duitse grenscontroles

Sinds 16 september voert de Duitse politie steekproefsgewijs paspoortcontroles uit bij meerdere grensovergangen, onder andere bij De Lutte. Deze controles zorgen regelmatig voor vertraging en drukte op de weg, wat het risico op ongelukken vergroot.

Dinsdag 1 oktober kwam in de avondspits een 31-jarige man uit Polen om het leven door een botsing met een vrachtwagen op de A1 bij De Lutte. Volgens de politie stond het verkeer toen in de file door de grenscontroles, hoewel nog niet duidelijk is in hoeverre die een rol hebben gespeeld bij het ongeluk.

Een week eerder kwam een 26-jarige man uit Hengelo om het leven. Het slachtoffer kwam met zijn auto onder de achterkant van een trailer van een vrachtwagen terecht. Volgens verschillende media gebeurde dit in een file voor de Duitse grenscontroles.

De snelweg tussen Oldenzaal en de Duitse grens blijft afgesloten voor verkeer. Het is nog onduidelijk wanneer de weg weer wordt vrijgegeven.