Ongelukken meerdere snelwegen zorgen voor flinke files, meer dan uur vertraging

Ongelukken op meerdere snelwegen in het land zorgen op dit moment voor flinke files. Rijkswaterstaat en de ANWB laten weten dat de vertraging op de A9 zelfs oploopt tot een uur.

Op de A9 richting Amstelveen is bij knooppunt Rotterpolderplein een ongeluk gebeurd tussen twee voertuigen. Door het ongeval zijn twee rijstroken dicht. De file loopt steeds meer op en de vertraging is op dit moment volgens Rijkswaterstaat 70 minuten.

Op de A20 tussen Gouda en Hoek van Holland staat het ook vast door een ongeval. Ben je onderweg richting Gouda? Dan sluit je bij knooppunt Kethelplein aan in de file en heb je zo'n drie kwartier vertraging.

Op de A12 richting Utrecht is er veel oponthoud ter hoogte van De Meern. Daar gebeurde rond 08.00 uur een ongeluk waardoor twee van de vier rijstroken zijn afgesloten. Om 08.15 uur was de vertraging volgens Rijkswaterstaat meer dan een uur. Op de A12 gebeurde ook een ongeluk in de buurt van Westervoort, bij Arnhem, met meer dan een uur vertraging tot gevolg.

Ook op de A16 bij Capelle aan den IJssel staat een lange file door een ongeval met meerdere auto's. Verkeer vanuit de richting Ridderkerk moet rekening houden met zeker 50 minuten vertraging, aldus Rijkswaterstaat.