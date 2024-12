Zeer dichte mist: meerdere ongelukken op wegen, vluchten geschrapt

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft dichte mist op verschillende plekken in Nederland geleid tot verkeersongelukken en verstoringen in het vliegverkeer. Het KNMI waarschuwde voor zicht van minder dan 200 meter, wat voor gevaarlijke situaties op de weg zorgde.

In het Drentse Roswinkel raakte rond 02.00 uur een auto van de weg op de N391. De politie onderzoekt het incident. "Er zouden mogelijk twee inzittenden zijn. Zij zijn niet aangetroffen bij het voertuig", aldus de politie.

In het nabijgelegen Alteveer (Groningen) raakte ook een auto van de weg. Op de Otto Zomerweg knalde een auto tegen een boom. De brandweer moest één van de inzittenden uit het wrak bevrijden. Beide slachtoffers zijn met zware verwondingen met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Bij een kop-staartbotsing op de A1 bij Holten raakte vrijdagavond een persoon lichtgewond, meldt RTV Oost. In Alteveer, vlak bij Hoogeveen, botste een auto tegen een boom. Twee personen raakten daarbij gewond, meldt het Dagblad van het Noorden.

Beeld: SPS Media

Op de ringweg van Groningen vond eerder op de avond een ongeval plaats waarbij ook een politieauto betrokken was. RTV Noord meldt dat niemand gewond raakte bij het incident.

Annuleringen op luchthavens door mist

Naast de verkeersongelukken zorgde de mist ook voor annuleringen op Nederlandse luchthavens. Op Schiphol werden 20 vluchten werden geschrapt vanwege het slechte zicht. Het KNMI verwacht dat de mist in de loop van zaterdagochtend zal oplossen.