Twee jonge mannen zijn in de nacht van donderdag op vrijdag zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de Groeneweg in Wijk en Aalburg. Hun auto botste tegen een boom en belandde in een sloot. Dat meldt Omroep Brabant.

De bestuurder verloor in een bocht door onbekende oorzaak de macht over het stuur. De klap was zo hard dat dikke takken afbraken en de motor van de auto loskwam.

Brandweer bevrijdt bestuurder

De politie haalde de passagier uit de auto. De brandweer moest de bestuurder bevrijden. Beide mannen zijn met spoed naar verschillende ziekenhuizen gebracht.

De weg was uren afgesloten en werd rond half vier weer vrijgegeven.