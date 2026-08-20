Bestuurder (20) overleden bij zware crash Rotterdam, twee inzittenden zwaargewond

Bij het ongeluk op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam is in de nacht van woensdag op donderdag een 20-jarige automobilist om het leven gekomen. Twee mannelijke inzittenden van 19 en 21 jaar raakten zwaargewond, bevestigt de politie aan Hart van Nederland.

Het eenzijdige ongeluk gebeurde rond 3.30 uur. De klap die de auto maakte was enorm. Het voertuig kwam door de crash in twee stukken te liggen. De twee inzittenden van 19 en 21 jaar raakten zwaargewond.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht.