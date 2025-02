Automobilist belandt in greppel, waarna vrachtwagen zich vastrijdt in modder

Een automobilist is maandagmiddag met zijn voertuig op zijn kop in een greppel beland langs de N209 in Hazerswoude. Volgens een correspondent ter plaatse werd de bestuurder nagekeken in de ambulance, maar over de ernst van de verwondingen is niks bekend. Hoe de auto in de greppel is beland, is ook niet bekend.

Een lesvrachtwagen die het ongeval wilde omzeilen door te keren, is met de achterwielen vast komen te zitten in de modder. Door het ongeval en de vastzittende vrachtwagen is de weg in beide richtingen afgesloten.

Hulpdiensten zijn druk in de weer om beide incidenten op te lossen. Verkeer wordt aangeraden om rekening te houden met vertragingen en waar mogelijk alternatieve routes te kiezen. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval met de automobilist. Het is nog niet bekend wanneer de N209 weer opengaat.