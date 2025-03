Meerdere gewonden en flinke ravage bij ongeval in Nijkerk, weg voorlopig dicht

Bij een zware aanrijding op de Voorthuizerweg in Nijkerk zijn zondagochtend twee automobilisten op elkaar gebotst. Het ongeluk gebeurde rond 09.30 uur ter hoogte van de kruising met de Prinsenweg. Een van de auto's schoot de berm in en kwam tegen een boom tot stilstand.

Door de klap raakte een inzittende bekneld. De brandweer moest eraan te pas komen om het slachtoffer te bevrijden. Vervolgens is de persoon met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

In de andere auto zaten twee personen, die ook gewond raakten. Hoe ernstig hun verwondingen zijn, is niet bekend. De schade aan beide voertuigen is groot.

Weg afgesloten

Vanwege de ernst van het ongeval werd een traumahelikopter opgeroepen. De politie sloot de kruising volledig af voor onderzoek naar de toedracht. De weg blijft naar verwachting nog enige tijd dicht.