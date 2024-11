Ongeluk met bestelbus eist leven van fietser (37) in Zwolle

Een 37-jarige fietser uit Zwolle is om het leven gekomen na een aanrijding met een bestelbus. Het slachtoffer werd na de botsing met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed aan zijn verwondingen.

Het ongeluk vond plaats op een kruising in de buurt van de Oldeneelallee in het zuiden van Zwolle. Ondanks de inzet van hulpdiensten was het niet mogelijk om het leven van de man te redden. De politie heeft direct na het incident een onderzoek ingesteld om de precieze toedracht van het ongeval vast te stellen.

Op dit moment is nog niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De betrokken bestuurder van de bestelbus is door de politie gehoord, maar er zijn geen verdere details over de omstandigheden van het incident bekend.

