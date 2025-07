Ongeluk met meerdere motorrijders in Westdorp, één slachtoffer ernstig gewond

In het Drentse Westdorp is zaterdagmiddag een ongeval gebeurd waar meerdere motorrijders bij betrokken waren. Eén van hen is ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie.

Het ongeval gebeurde rond 12.40 uur op de Schoonloerstraat (N374). Hulpdiensten, waaronder drie ambulances en een traumahelikopter, kwamen snel ter plaatse. Eén bestuurder raakte ernstig gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Andere bestuurders raakten lichtgewond. Hoeveel dat er waren, is niet bekend.

Het is nog onbekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De politie doet daar nu onderzoek naar. Het is nog niet bekend hoeveel motorrijders bij het ongeluk betrokken waren en of ze samen onderweg waren. Volgens een correspondent ter plaatse ging het om een motorclub die aan het rondtoeren was. De politie kan dit tegenover Hart van Nederland niet bevestigen.