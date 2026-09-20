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Auto botst op rotonde in Goirle, bestuurder én kentekens verdwenen

Ongeluk

Vandaag, 09:00

Een opmerkelijke vondst in Goirle in de nacht van zaterdag op zondag. Voorbijgangers troffen rond 02.00 uur een auto aan die tegen een lantaarnpaal was gebotst. Van de bestuurder ontbrak ieder spoor en ook de kentekenplaten waren verdwenen.

De auto was schuin over de rotonde bij de Turnhoutsebaan en Tijvoortsebaan gereden en daarna tegen de lantaarnpaal tot stilstand gekomen. Dat meldt een correspondent ter plaatse.

Zoektocht naar bestuurder

Politie, brandweer en ambulance kwamen naar de plek van het ongeluk. De brandweer zocht met warmtebeeldcamera's in de omgeving naar een mogelijk slachtoffer, maar vond niemand.

De politie sloot de rotonde tijdelijk af voor het verkeer. Een berger kwam ter plaatse om de auto weg te halen.

De politie onderzoekt de zaak en is nog op zoek naar de bestuurder.

Door Redactie Hart van Nederland
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