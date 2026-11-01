Vrouw en twee kinderen zwaargewond bij ernstig ongeluk Amersfoort

Een vrouw en twee kinderen zijn zaterdagavond zwaargewond geraakt bij een ernstig ongeluk tussen twee auto's op de Rondweg-Oost bij Amersfoort. De drie slachtoffers moesten door de brandweer uit hun auto worden bevrijd en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een 41-jarige man uit Nijkerk aangehouden op verdenking van het veroorzaken van het ongeluk.

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De slachtoffers moesten door de brandweer uit de auto worden gehaald. Daarna werden ze met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Ondertussen heeft de politie de bestuurder van de andere auto aangehouden op verdenking van het veroorzaken van het ongeluk. Het gaat om een man van 41 jaar afkomstig uit Nijkerk (GD).

Het deel van de weg waar het ongeval plaatsvond was enige tijd afgesloten voor het overige verkeer, zodat de politie het onderzoek in alle rust uit heeft kunnen voeren. Ze zijn ook op zoek naar getuigen en camerabeelden van het ongeluk, laten ze weten in een bericht op hun site. Wie tips heeft of over zulke beelden beschikt, mag zich melden via 0900 - 8844.