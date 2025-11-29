Volg Hart van Nederland
Zeker vijf gewonden bij dubbele crash op A4 bij Leidschendam

Ongeluk

Vandaag, 18:56 - Update: 32 minuten geleden

Bij twee ongelukken die vlak na elkaar gebeurden op de A4 bij Leidschendam zijn zaterdagmiddag zeker vijf mensen gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dat bevestigt de politie. In totaal waren elf voertuigen bij de ongevallen betrokken, meldt Rijkswaterstaat.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk, zegt een woordvoerder van de politie. De A4 werd in de richting van Amsterdam volledig afgesloten, maar is inmiddels weer open. De betrokken voertuigen zijn weggehaald en de weg is schoongemaakt, laat een woordvoerster van Rijkswaterstaat weten.

Door de ongevallen ontstond een file van ruim anderhalf uur. Nu de weg weer open is, neemt de vertraging af. Ook de omleidingen zijn opgeheven, aldus Rijkswaterstaat.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

