Ravage in Ketheltunnel: twee gewonden bij crash met vrachtwagens en camper

Op de A4 tussen Rotterdam en Den Haag heeft maandagochtend een groot verkeersongeluk plaatsgevonden in de Ketheltunnel. Daarbij zijn twee mensen gewond geraakt. De politie meldt dat een van de vrachtwagenchauffeurs is aangehouden. De snelweg is in beide richtingen afgesloten.

Bij het ongeluk waren zeker drie voertuigen betrokken. Op beelden is te zien dat het gaat om twee vrachtwagens en een camper. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is nog niet duidelijk.

Weggebruikers moeten rekening houden met flinke vertragingen. Volgens de ANWB loopt de wachttijd op tot meer dan een uur. Verkeer wordt omgeleid via de A13 en de A20, maar ook daar neemt de drukte toe. Hoelang de afsluiting nog duurt, is onduidelijk.

Tweede incident op snelweg

Het blijft niet bij één incident op de A4. Maandagochtend vond er ter hoogte van Den Hoorn nóg een ongeluk plaats. Dit keer ging het om een vrachtwagen en een personenauto. Hulpdiensten die al bezig waren met de afhandeling van het ongeluk in de Ketheltunnel, konden direct door naar deze locatie. Een traumahelikopter werd opgeroepen om te assisteren.